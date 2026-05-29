la compagnia di jeff bezos

Cape Canaveral, esplode il razzo di Blue Origin

Un'enorme nuvola di fuoco ha illuminato il cielo della Florida, nello scoppio non ci sarebbero feriti

di Isabella Josca
29 Mag 2026 - 12:34
01:34 
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