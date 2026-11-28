Nella giornata del 28 novembre, un'esplosione nei pressi di una scuola nella provincia di Kunar, nell'Afghanistan nord-orientale, ha provocato la morte di sette studenti e il ferimento di quasi 100 persone. In una nota, il portavoce Abdul Mateen Qani ha riferito che, secondo i primi accertamenti, l'esplosione ha avuto origine in un deposito di esplosivi appartenente ad aziende minerarie, situato vicino all'istituto. Una decina dei feriti sarebbe ancora ricoverata in ospedale, tanti quelli già dimessi.