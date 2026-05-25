Esplosione in un serbatorio chimico, evacuati 50mila residenti a Los Angeles

Maxi incendio a Los Angeles dopo l'eplosione di un serbatoio chimico. Circa 50.000 residenti di Garden Grove, una città di circa 170.000 abitanti situata a circa 60 chilometri a sud del centro di Los Angeles, sono stati evacuati e attendono una soluzione. Il serbatoio si è surriscaldato giovedì e ha iniziato a rilasciare vapori, costringendo autorità locali e statali a intervenire rapidamente per evitare lo scenario peggiore nel sito dell’azienda aerospaziale.