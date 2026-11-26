Un'esplosione si è verificata in un importante impianto petrolifero di Bangkok. Al momento ci sarebbero nove feriti, alcuni dei quali in condizioni serie. La Bangchak Corp., proprietaria dell'impianto di raffinazione e stoccaggio, ha dichiarato che la situazione è sotto controllo. Non è stata fornita alcuna spiegazione sulla causa dell'esplosione. La raffineria della Bangchak Corp., con una capacità dichiarata di 120mila barili al giorno, è la quinta più grande della Thailandia e l'unica situata in un'area urbana.