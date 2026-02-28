CAOS ALLO SCALO

Droni iraniani colpiscono l'aeroporto di Dubai: gente in fuga, diversi feriti

L'attacco fa parte della rappresaglia di Teheran dopo i raid di Israele e Stati Uniti e la morte di Khamenei

28 Feb 2026 - 23:45
00:50 
iran
usa
dubai