Esplosione a Monaco, l'attentatrice avvistata in Germania

Ricerche a tappeto e un colpo di scena arrivato a tarda sera quando gli inquirenti hanno rilasciato il nuovo identikit dell'attentatore di Monaco. Si pensava fosse un uomo ma si tratta di una donna: 39 anni, ucraina, residente in Germania e abilissima a camuffarsi. Il tatuaggio di un serpente sul braccio destro. Scappata in mezza Europa il suo percorso di fuga l'avrebbe portata anche in Italia.