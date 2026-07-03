Esplosione a Monaco, l'attentatrice avvistata in Germania

Ricerche a tappeto e un colpo di scena arrivato a tarda sera quando gli inquirenti hanno rilasciato il nuovo identikit dell'attentatore di Monaco. Si pensava fosse un uomo ma si tratta di una donna: 39 anni, ucraina, residente in Germania e abilissima a camuffarsi. Il tatuaggio di un serpente sul braccio destro. Scappata in mezza Europa il suo percorso di fuga l'avrebbe portata anche in Italia.
Anastasia Berezovska, questo il nome della donna sparita nel nulla dal Principato ma ripresa dalle telecamere di sorveglianza lunedì scorso, pochi istanti prima di posare lo zaino-bomba sotto casa dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, rimasto ferito insieme alla compagna e al figlio 13enne.