Esplode una fabbrica in Cina: 2 morti e oltre 80 feriti

Un'esplosione in una fabbrica nella regione cinese della Mongolia Interna ha causato la morte di due persone e il ricovero in ospedale di altre 84. L'agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua ha riferito che l'esplosione, che ha provocato una densa colonna di fumo nel cielo, è avvenuta in uno stabilimento della Baogang United Steel nella città di Baotou intorno alle 15 ora locale (le 8 in Italia) e ha causato scosse nelle zone circostanti. Otto persone risultano disperse. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'esplosione.