Esplode un'auto a San Pietroburgo, ucciso un colonnello

Un militare russo è rimasto ucciso a causa dell'esplosione dell'auto su cui viaggiava nel distretto Pushkinsky di San Pietroburgo, come reso noto dal Comitato investigativo locale. E' stata aperta un'indagine per omicidio. Il grado della vittima non è stato specificato: gli inquirenti hanno esaminato la scena per determinare l'origine dell'esplosione. Secondo la testata locale Fontanka, si trattava di un colonnello che viaggiava da solo: l'uomo è morto sul colpo mentre usciva dal cortile del proprio edificio. La testata riferisce che sarebbe stato azionato a distanza un ordigno esplosivo. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 7 del mattino, ha mandato in frantumi i finestrini di un autobus che si trovava nelle vicinanze.