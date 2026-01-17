Logo Tgcom24
TORNA LA PAURA

Esodo da Aleppo: migliaia di siriani in fuga

I civili tornano a fuggire: ad Aleppo centinaia di persone stanno lasciando le loro case per l'escalation degli scontri tra l'esercito siriano e le milizie curde."

17 Gen 2026 - 12:20
00:55 
siria
aleppo