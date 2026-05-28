Carri armati e K2

Esercitazioni militari in Sud Corea al confine con il Nord

Durante la simulazione sono stati usati anche droni d'attacco contro bersagli a terra

28 Mag 2026 - 15:51
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