Esercitazioni militari a Taiwan, il presidente Lai Ching-te supervisiona la difesa costiera

Sabato 8 agosto, il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha presenziato alle esercitazioni di attacco costiero nell’ambito delle esercitazioni militari annuali Han Kuang, salendo a bordo di una motovedetta d’assalto e osservando lo schieramento di droni d’attacco a bassa quota per simulare la respinta di un assalto cinese. Durante le esercitazioni, il personale militare ha simulato operazioni di controffensiva utilizzando motovedette d’assalto M109 e vari droni, tra cui droni da ricognizione, droni medi monouso e droni d’attacco.