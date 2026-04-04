Chef Knam a Tgcom24: "Ecco cosa rende speciale un uovo di Pasqua"
Il Maitre chocolatier: "Oggi è il design a essere importante"
Cosa rende speciale, nel 2026, un uovo di Pasqua? "Il design. L'uovo può diventare un soggetto, scherzoso per i bambini o più serioso per gli adulti". A rispondere è Ernst Knam, chef e Maître chocolatier, ospite a Tgcom24. "Tante volte i miei clienti comprano le uova e non le mangiano perché sono belle e non vogliono romperle", aggiunge Knam, noto per rendere le uova di Pasqua delle piccole opere d'arte.
A fargli eco è Alessandra Mion, food blogger: "Oggi c'è molta attenzione al packaging; si cerca di seguire la moda nei colori, nel fiorato o la frutta. L'incarto fa molto. Cosa preferiscono i consumatori? Il fondente, ma anche le uova al latte stanno funzionando".