Chef Knam a Tgcom24: "Ecco cosa rende speciale un uovo di Pasqua"

Cosa rende speciale, nel 2026, un uovo di Pasqua? "Il design. L'uovo può diventare un soggetto, scherzoso per i bambini o più serioso per gli adulti". A rispondere è Ernst Knam, chef e Maître chocolatier, ospite a Tgcom24. "Tante volte i miei clienti comprano le uova e non le mangiano perché sono belle e non vogliono romperle", aggiunge Knam, noto per rendere le uova di Pasqua delle piccole opere d'arte.