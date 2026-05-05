Erevan, Macron canta "La Bohème" e il primo ministro armeno suona la batteria

Piccolo fuori programma a Erevan in Armenia, dove lunedì si è svolto il vertice della Comunità politica europea. Il presidente francese Emmanuel Macron si è infatti improvvisato cantante a una cena ufficiale, intonando "La Bohème" di Charles Aznavour, seduto con il pianista. A lui si è unito il presidente Vahagn Khachaturyan, mentre il primo ministro Nikol Pashinyan era alla batteria.