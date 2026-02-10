Epstein, Ghislaine Maxwell si rifiuta di testimoniare

Ghislaine Maxwell, ex fidanzata e complice del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, suicida in carcere nel 2019, si è rifiutata di rispondere alle domande della commissione d'inchiesta del Congresso degli Stati Uniti, invocando il suo diritto legale a non autoincriminarsi, secondo il Quinto emendamento. Gli avvocati di Maxwell avevano dichiarato alla commissione che la loro assistita era pronta a testimoniare se le fosse stata concessa la grazia dal presidente Usa Donald Trump.