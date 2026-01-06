Epifania, la Befana resta il simbolo della tradizione italiana

Porterà via anche tutte le feste, ma prima di tutto ha portato, ancora una volta, una manciata di dolci e felicità... La vecchietta sulla scopa è arrivata anche quest'anno in tutte le case d'Italia. A Napoli la festa è iniziata a mezzanotte con il consueto mercato di Piazza del Carmine, che per l'occasione ha accolto 50mila persone in tre giorni. La Befana resta un simbolo della tradizione italiana. Secondo la leggenda, dopo essersi pentita di non aver aiutato i Re magi nel cammino verso Betlemme, preparò un sacco pieno di doni e si mise in cammino per cercarli, fermandosi in ogni casa per lasciare regali ai bambini, nella speranza che uno di loro fosse il piccolo Gesù. Ma dopo aver svuotato la calza è tempo di rientrare a casa. Secondo Coldiretti sono più di 15 milioni le persone che hanno approfittato delle vacanze di Natale per andare in vacanza. Spesi oltre 10 miliardi, in lieve aumento (+1%) rispetto allo scorso anno.