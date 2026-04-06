Enrica Bonaccorti, la figlia Verdiana: "I nostri ultimi giorni insieme in ospedale"

Ospite a "Verissimo", Verdiana ha ricordato la madre Enrica Bonaccorti, la conduttrice morta a 76 anni il 12 marzo scorso, dopo una lotta contro il tumore al pancreas annunciata pubblicamente nel settembre 2025.

"Mia mamma è peggiorata all'improvviso il 18 febbraio scorso quando ha avuto un'emorragia ed è stata operata d'urgenza la notte stessa", racconta Verdiana, ricostruendo gli ultimi momenti trascorsi insieme alla madre.