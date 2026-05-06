Le parole di Leone XIV
Ennesimo attacco di Trump al Papa, la risposta del Pontefice
"Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità"di Fabio Marchese Ragona
06 Mag 2026 - 13:17
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