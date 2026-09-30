Energia, Eni interviene anche su"luce e gas: prezzo bloccato e sconto del 30% sulla tariffa base

Carburanti ed energia. Dopo l'iniziativa di Eni, che ha fissato un tetto per 30 giorni al prezzo di benzina e gasolio nelle sue stazioni di servizio, con un taglio medio di 17 centesimi al litro, anche ip e q8 hanno annunciato un ribasso dei prezzi. A conti fatti globalmente sono coinvolti metà dei distributori sul territorio nazionale. Ma il carburante scarseggia si allungano le code per i rifornimenti, in alcuni la benzina è già esaurita. Ora si apre un'altra partita che coinvolge tutti, quella degli sconti sull'energia: apripista Eni Plenitude, che lancia una campagna promozionale a partire dal 1 ottobre, prezzo fisso e bloccato per chi aderisce all'offerta entro il 24 del mese, tariffe dunque più vantaggiose con uno sconto del 30% di durata biennale rispetto all'offerta base. Una sforbiciata che tra luce e gas consentirà - secondo i calcoli della compagnia - un risparmio annuo di circa 200 euro ad abbonato.