Endometriosi, il professor Andrea Vidali a Tgcom24: "La diagnosi non è difficile, ma ci sono due bias da superare"

Prima di tutto il professore parla della diagnosi: "Il paradosso è che alla fine, se si guarda come si presenta, non è difficile. Ma diventa un problema che va posto in relazione a dei bias culturali della società ovvero che è naturale soffrire soprattutto per la donna, il secondo di bias culturale medico che non sono educati in maniera competente a livello mondiale e ignorano questi problemi che si presentano spesso". Quali sono i sintomi che devono far sospettare: "Il mantra è: le mestruazioni dolore non sono normali. Non bisogna accettarlo e questo è un problema che comincia in casa e nelle scuole, l'educazione su questo è importante. Anche perché gli interventi che vengono fatti presto sono importanti e prevengono problemi più avanti nella vita".