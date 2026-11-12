Endometriosi, il professor Andrea Vidali a Tgcom24: "La diagnosi non è difficile, ma ci sono due bias da superare"
Quali sono i sintomi che devono far sospettare: "Il mantra è: le mestruazioni dolore non sono normali. Non bisogna accettarlo"
Il professore Andrea Vidali, specialista in medicina della riproduzione, chirurgia robotica dell'endometriosi, immunologo e fondatore di Endometriosis Excision Surgeon, è intervenuto a Tgcom24 per parlare delle sfide del futuro della medicina per quanto riguarda soprattutto l'endometriosi, una malattia cronica benigna che colpisce una donna su dieci in età fertile.
Prima di tutto il professore parla della diagnosi: "Il paradosso è che alla fine, se si guarda come si presenta, non è difficile. Ma diventa un problema che va posto in relazione a dei bias culturali della società ovvero che è naturale soffrire soprattutto per la donna, il secondo di bias culturale medico che non sono educati in maniera competente a livello mondiale e ignorano questi problemi che si presentano spesso". Quali sono i sintomi che devono far sospettare: "Il mantra è: le mestruazioni dolore non sono normali. Non bisogna accettarlo e questo è un problema che comincia in casa e nelle scuole, l'educazione su questo è importante. Anche perché gli interventi che vengono fatti presto sono importanti e prevengono problemi più avanti nella vita".