Emergenza migranti a Ceuta, Italia pronta a sospendere gli accordi Schengen con la Spagna

Alta tensione lungo l'asse tra Roma e Madrid. Dopo l'emergenza migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, il governo italiano a sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna. "Le immagini che arrivano da Ceuta - scrive la premier Giorgia Meloni sui suoi social - sono impressionanti e dimostrano che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei". Parole che hanno suscitato l'immediata reazione del ministro degli Esteri spagnolo, che annuncia di aver convocato l’ambasciatore italiano a Madrid: "Da un paese amico ci aspettiamo solidarietà, non demagogia".