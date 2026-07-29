La situazione non migliora

Emergenza incendi: Francia e Spagna continuano a bruciare, oltre 100mila persone evacuate

Case carbonizzate e macchine ridotte a scheletri, mentre una"nuova ondata di calore è in arrivo"sull'Europa

di Leonardo Mochi
29 Lug 2026 - 13:07
01:27 
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Francia e Spagna continuano a bruciare e la situazione non accenna a migliorare. Case carbonizzate e macchine ridotte a scheletri, lo scenario è post apocalittico. In Spagna, oltre 100mila persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Di loro, 34mila possono rientrare in queste ore, dopo giorni passati nei centri per sfollati.

Situazione simile in Francia. In Gironda e Aquitania, nel sud-ovest del paese, le fiamme, non del tutto domate, hanno distrutto oltre 42mila ettari: anche qui il caldo non aiuta le operazioni dei vigili del fuoco, mentre continua il via vai di evacuati nelle tendopoli. Nella mente una sola preoccupazione: "Continuiamo a pensare alle nostre case".

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