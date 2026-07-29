Emergenza incendi: Francia e Spagna continuano a bruciare, oltre 100mila persone evacuate

Francia e Spagna continuano a bruciare e la situazione non accenna a migliorare. Case carbonizzate e macchine ridotte a scheletri, lo scenario è post apocalittico. In Spagna, oltre 100mila persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Di loro, 34mila possono rientrare in queste ore, dopo giorni passati nei centri per sfollati.