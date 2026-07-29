Emergenza incendi: Francia e Spagna continuano a bruciare, oltre 100mila persone evacuate
Case carbonizzate e macchine ridotte a scheletri, mentre una"nuova ondata di calore è in arrivo"sull'Europadi Leonardo Mochi
Francia e Spagna continuano a bruciare e la situazione non accenna a migliorare. Case carbonizzate e macchine ridotte a scheletri, lo scenario è post apocalittico. In Spagna, oltre 100mila persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Di loro, 34mila possono rientrare in queste ore, dopo giorni passati nei centri per sfollati.
Situazione simile in Francia. In Gironda e Aquitania, nel sud-ovest del paese, le fiamme, non del tutto domate, hanno distrutto oltre 42mila ettari: anche qui il caldo non aiuta le operazioni dei vigili del fuoco, mentre continua il via vai di evacuati nelle tendopoli. Nella mente una sola preoccupazione: "Continuiamo a pensare alle nostre case".