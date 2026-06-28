Emergenza caldo: Milano, Parigi, Praga e non solo, l'Europa è più rovente del nord Africa
Temperature estreme in Italia e in Europa: Milano supera Il Cario, Roma è più calda di Dallas e Berlino raggiunge i 40°di Matteo Pedrazzoli
L'ondata di caldo eccezionale continua a investire l’Italia e gran parte dell'Europa, con temperature ben oltre le medie stagionali. Milano ha raggiunto i 37°, più che a Il Cairo, Bologna sembra Bangkok vista l'afa insopportabile, grande caldo anche a Piacenza e Firenze. Ma non solo l'Italia: Parigi è più calda di Nairobi in Kenya, a Berlino si toccano i 40° esattamente come a Dubai. Secondo l'organizzazione mondiale della sanità, nell'ultima settimana sono stati oltre 1300 i decessi in Europa causati dalle alte temperature, insuali per il vecchio continente.