Emergenza caldo in Europa: aumentato del 50% gli accessi in pronto soccorso in Gran Bretagna

L'Europa tutta sta soffrendo per questa ondata di caldo anomala nel mese di giugno, sia per intensità che per durata. Gli studiosi del World Weather Attribution, che studia gli eventi metereologici estremi, hanno rilevato che le temperature in gran parte del vecchio continente sono mediamente tra i 5 e i 12° superiori alla media di questo periodo. Parigi con questa ondata eccezionale di calore ha battuto il record dell'agosto 2023 per temperature massime raggiunte. È stato spostato a data da destinarsi il previsto Gay Pride e resta il divieto di consumare bevande alcoliche e di fare attività sportiva all'aperto. Nel Regno Unito si è registrato il 50% in più di accessi al Pronto Soccorso.