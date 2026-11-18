Emanuele Fiano, ex deputato del Partito Democratico, è intervenuto a Tgcom24 per parlare del nuovo ddl antisemitismo, la cui approvazione lo ha portato alla decisione di lasciare il PD. Il focus su cosa mancava alla legge: "Intanto è una legge che manca di finanziamento e parlando di interventi nel campo dell'istruzione e dell'università sia necessario fornire alla legge di soldi. Poi poteva essere più forte e dettagliata, con maggiore attenzione all'autonomia nel campo universitario. Poteva essere più esplicita nel testo, anche se c'è già scritto il richiamo alla libertà di criticare uno stato estero e il suo governo e che questo non è discriminazione. Non ci sono articoli di quella legge che prevedono reati, e quindi come fa un magistrato a usarla?".