A Roma

Elly Schlein apre l'Assemblea nazionale del Pd

Salvo colpi di scena"otterrà dall'assemblea"la proroga del mandato alla guida del partito, fino alle elezioni

di Alessandra Chertizza
18 Ott 2026 - 13:30
01:27 
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