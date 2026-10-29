Elicottero precipitato in Bosnia, l'ambasciatrice al Tg4: "Numero di vittime e feriti ancora incerto. A bordo c'erano 15 italiani"

L'Ambasciatore d'Italia a Sarajevo, Sarah Eti Castellani, dopo l'incidente che ha coinvolto nelle ultime ore un elicottero militare italiano, si sta recando sul luogo della tragedia, a Brcko. "Purtroppo questo elicottero della missione militare Eufor Althea è precipitato questo pomeriggio nel nord est del Paese" ha spiegato Castellani in collegamento con il Tg4. "Eufor ha confermato che si tratta di un elicottero dell'esercito italiano. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che sarebbe avvenuto in fase di decollo dall’aeroporto di Brcko", ha aggiunto l'ambasciatrice. "Sappiamo che vi sono delle vittime e dei feriti ma il numero è ancora incerto. A bordo c'erano 15 persone italiane".