Elicottero precipitato, Giorgia Meloni"depone fiori in memoria dei militari morti

"Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura. Quattro vite spezzate mentre servivano l'Italia. Oggi il mio pensiero è per loro e per chi li ama. Insieme al Ministro Guido Crosetto, ho deposto un mazzo di rose al Circo Massimo per rendere omaggio ai nostri quattro militari che hanno perso la vita in Bosnia" ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X. "A chi vorrà venire al Circo Massimo, chiedo un gesto semplice: portate un fiore. In quel fiore ci saranno il vostro affetto, il vostro rispetto, il grazie dell'Italia. Simone, Claudio, Franco Adriano, Laura: non vi dimenticheremo" ha aggiunto.
Lo schianto
Il bilancio dell'incidente, avvenuto nella città di Gorice, è di quattro morti e undici feriti. Delle quattro vittime, due erano uomini dell'Esercito Italiano e gli altri due della Croce Rossa italiana. Facevano parte della missione di pace dell'Unione Europea Eufor Althea. A bordo c'erano 15 persone.