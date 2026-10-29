Cosa sappiamo dell'incidente all'elicottero militare italiano

È di quattro morti e undici feriti il bilancio dello schianto in Bosnia dell'elicottero italiano precipitato nella città di Gorice, vicino a Brcko. Delle quattro vittime, due erano uomini dell'Esercito Italiano e gli altri due della Croce Rossa italiana. Facevano parte della missione Eufor Althea, si tratta delle forze multinazionali impiegate nelle missioni di pace dell'Unione Europea. A bordo c'erano 15 persone, le altre 11 sono ferite ma, come detto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, "Nessuno di loro versa in pericolo di vita. La Difesa ha immediatamente disposto l'invio di un'équipe medica italiana per garantire ai feriti il massimo supporto e la migliore assistenza possibile".