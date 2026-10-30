Elicottero caduto in Bosnia, le vittime raccontate dai conoscenti: "Zecchillo un mentore"

"Un mentore". "Una testimonianza di positività e di vita". Sono alcuni dei commenti delle persone che conoscevano i quattro militari italiani morti nello schianto di un elicottero in Bosnia: Simone Ruggia e Claudio Marchesi, sergenti dell’Aviazione dell’Esercito; Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, del Corpo militare della Croce Rossa.