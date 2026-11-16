Elezioni Spagna, Sanchez riceve Lula a Madrid a meno di due settimane dal voto

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha ricevuto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, al palazzo della Moncloa, sede del governo a Madrid, a meno di due settimane dalle elezioni politiche anticipate in Spagna. I due leader, riferisce l'emittente Cnn Brasil, hanno discusso del futuro delle Nazioni Unite e dell'ordine internazionale e della difesa delle istituzioni democratiche e della coesione sociale di fronte alla minaccia dell'estrema destra. Al centro del colloquio anche l'agenda bilaterale, per rafforzare i legami economici e sociali tra i due Paesi. "Un incontro importante per riaffermare i legami storici di amicizia tra Brasile e Spagna e rafforzare la nostra partnership su temi strategici dell'agenda internazionale", ha scritto Lula sul social network X