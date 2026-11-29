La Spagna ha deciso: a guidare la nuova maggioranza in parlamento sarà il partito popolare di Alberto Nunez Feijoo. Nonostante l'affluenza record oltre il 78%, che aveva fatto sperare il premier uscente Pedro Sanchez nella remuntada, il partito socialista tiene ma non riesce a raggiungere il 30% dei voti, a differenza dei popolari. Un risultato che sommato al circa 16% dell'estrema destra di Vox, garantirebbe a Feijoo la maggioranza assoluta nel parlamento nazionale. Tutto come previsto dai sondaggi della vigilia. La Spagna ha deciso: vira a destra.