ll presidente in una raffica di comizi

Usa, le elezioni di midterm al rush finale: rischio di grande sconfitta per Trump

I sondaggi sono sfavorevoli e il partito repubblicano teme di essere travolto alla camera e di perdere anche il Senato."È caccia a ogni voto possibile

di Isabella Josca
01 Nov 2026 - 19:12
01:35 
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Tensione alle stelle per le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump è impegnato in una lunga serie di comizi, alcuni anche online. L'obiettivo è cercare di racimolare ogni voto possibile, perché il rischio di sconfitta è grande. La campagna elettorale resta segnata da inflazione, carocarburante, Iran e il timore di brogli elettorali.

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