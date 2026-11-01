Usa, le elezioni di midterm al rush finale: rischio di grande sconfitta per Trump

Tensione alle stelle per le elezioni di midterm negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump è impegnato in una lunga serie di comizi, alcuni anche online. L'obiettivo è cercare di racimolare ogni voto possibile, perché il rischio di sconfitta è grande. La campagna elettorale resta segnata da inflazione, carocarburante, Iran e il timore di brogli elettorali.