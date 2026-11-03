la testimonianza di un astronauta

Elezioni midterm, si vota anche... dallo spazio

"Abbiamo compilato una scheda elettorale elettronica e l'abbiamo inviata in modo sicuro agli ufficiali elettorali" ha detto l'astronauta Anil Menon

03 Nov 2026 - 22:00
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