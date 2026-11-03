Elezioni Midterm, l'Alaska e altri Stati possono spostare l'ago della bilancia

"Pesce, famiglia, libertà" è lo slogan di Mary Peltola, candidata democratica al Senato per l'Alaska. A Washington potrebbe fare sorridere, eppure in Alaska, la pesca - un mercato da 5,2 miliardi di dollari - è al centro della sfida tra repubblicani e democratici per le elezioni di Midterm. In Alaska vincono storicamente i repubblicani, rappresentati dal senatore Dan Sullivan, che si candida per un secondo mandato. La sua vittoria sembrava scontata. Tuttavia, Mary Peltola, nativa americana della tribù degli Yup'ik, è in vantaggio nei sondaggi, nonostante sia stata accusata di giocare sporco, perché il suo team avrebbe convinto un omonimo del senatore Sullivan a candidarsi come indipendente per far perdere voti ai repubblicani.