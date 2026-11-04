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Elezioni midterm, con la vittoria dei dem Trump diventa "anatra zoppa"

Le due incognite: la legge di bilancio a rischio shutdown e la tentazione di un impeachment verso il tycoon

di Luca Pesante
04 Nov 2026 - 12:53
01:31 
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