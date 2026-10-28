Elezioni Israele: viaggio a Rahat, dove la maggior parte dei cittadini ha votato contro Netanyahu

Rahat, 80 mila abitanti, è l’unica città araba-beduina nel centrosud di Israele. La si vede già da lontano, coi minareti delle moschee che si ergono dalle pianure che la circondano. Stand up Paola Qui martedì ha votato l’82% degli elettori. Quasi il 20% in più del 2022. Una pioggia di preferenze per i partiti arabi, che durante la giornata aveva fatto temere il peggio al premier Netanyahu, corso ai ripari inviando continui messaggi alla popolazione chiedendo di non consegnare il paese ai palestinesi. C'è stata anche un'alta partecipazione femminile.