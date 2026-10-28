Elezioni Israele, nessuno dei due blocchi raggiunge la maggioranza dei 61 seggi
La"coalizione guidata da"Netanyahu"conquista 53 seggi mentre i partiti anti-premier, guidati dall'ex generale Eisenkot, si fermano a 48di Elia Milani
A quasi 24 ore dalla chiusura delle urne, è difficile dire chi abbia vinto le elezioni in Israele. “Non c’è un governo”, titolavano questa mattina i giornali parlando di un paese diviso. Ribaltando i sondaggi pre-elettorali Netanyahu mostra di avere ancora il sostegno di buona parte degli israeliani. Il suo LIKUD si attesta come primo partito. La coalizione da lui guidata conquista 53 seggi mentre i partiti anti-premier, guidati dall’ex generale Eisenkot, si fermano a 48. Nessuno raggiunge i 61 seggi necessari per avere la maggioranza alla Knesset, il parlamento.