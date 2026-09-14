Elezioni in Svezia, il membro degli ABBA canta "Mamma Mia" e la trasforma in "Magdalena" per la candidata di sinistra

Il compositore del famoso gruppo svedese Abba, Benny Andersson, nato a Stoccolma nel 46, ha reinterpretato il loro successo "Mamma Mia" per sostenere la candidata della coalizione di sinistra alle legislative, Magdalena Andersson. Seduto al suo pianoforte allestito nella sede del Partito socialdemocratico, poche ore dopo l'apertura dei seggi in Svezia, lo storico componente della band ha iniziato a intonare la melodia del celebre brano pop: i militanti presenti hanno cantato modificando il testo in "Magdalena", riferendosi alla leader dell'opposizione di sinistra Magdalena Andersson che, sorridente, ha l'ha intonata insieme a loro.

