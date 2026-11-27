È stato un duello fra due blocchi, con Sanchez e Colau che hanno fatto squadra per promuovere il fronte progressista che i sondaggi danno in affanno. Feijoo ha difeso la prospettiva di un governo insieme ad Abascal, senza però abbracciarne apertamente le posizioni più radicali. Cinque gli argomenti trattati nel confronto: casa, economia, politiche sociali, corruzione, immigrazione e politica estera. Il dibattito è stato aspro. Lo scontro più acceso quando Feijo ha zittito Colau con un brusco: "Usted calladita", lei stia zitta.