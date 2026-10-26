Elezioni in Serbia, la vittoria degli studenti chiude i 14 anni di era Vucic

Una folla oceanica riempie piazze e strade, questa volta per festeggiare; fumogeni colorati e urla a squarciagola, questa volta per esultare; nonché migliaia di agenti in piazza; questa volta solo per assistere a una manifestazione pacifica, quella di chi ha ottenuto la guida del paese trionfando alle elezioni. In un’Europa che brucia per le proteste si fanno largo le immagini che arrivano Belgrado, dove decine di migliaia di persone salutano la netta vittoria della lista degli studenti che, con il 52,5% dei consensi, chiude l'era di Alexander Vucic, presidente autocrate e filorusso, in carica per 14 anni consecutivi. È stata proprio la sua ammissione della sconfitta a dare il vero via alla festa.

