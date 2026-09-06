Occhi puntati da tutta Europa

Elezioni in Sassonia-Anhalt: l'Afd è data al 42%, contro il 22% della Cdu

A Magdeburgo migliaia di persone sono scese in piazza contro razzismo ed estremismo

di Alfredo Macchi
06 Set 2026 - 13:19
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