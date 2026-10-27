Alle 21 i primi exit poll

Elezioni in Israele, lunghe file ai seggi

Oltre 7 milioni di israeliani al voto per il rinnovo del parlamento"

di Isabella Josca
27 Ott 2026 - 13:00
01:31 
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