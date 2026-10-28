ma lo spoglio deve ancora terminare

Elezioni in Israele, incertezza sulla formazione del nuovo governo

Likud, il partito di Netanyahu, si conferma al primo posto ma ha solo 54 seggi sui 61 per avere la maggioranza alla Knesset

di Elia Milani
28 Ott 2026 - 13:39
01:29 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo