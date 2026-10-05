LA SFIDA IL PROSSIMO 25 OTTOBRE

Elezioni Brasile, Bolsonaro batte Lula al primo turno: attesa per il ballottaggio

Eletti anche la moglie dell'ex presidente jair, che sconta una pena per tentato golpe, e altri 3 suoi figli

di Leonardo Mochi
05 Ott 2026 - 12:50
01:18 
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