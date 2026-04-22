El Salvador, processo di massa"contro circa 490 presunti membri della Mara Salvatrucha

Processo di massa a El Salvador contro circa 490 presunti membri della potente banda criminale Mara Salvatrucha. A dichiarare guerra alla gang è stato il presidente Nayib Bukele. Dopo la sua elezione sono state arrestate circa 90mila persone. Secondo il governo, in 30 anni sarebbero state uccise almeno 200 mila persone, 80mila risultano scomparse. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano però oltre 500 morti in carcere oltre a torture e violazioni.