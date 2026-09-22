L'ALLARME

El Niño come "Godzilla", già livelli record nel Pacifico

Nel cuore dell'Oceano la temperatura ha già toccato i 3,05 gradi, superando il record del 2015

di Viviana Guglielmi
22 Set 2026 - 19:24
01:35 
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Il Pacifico brucia e il pianeta trema. Gli oceani si scaldano mesi prima del previsto, e gli scienziati parlano apertamente di un El Niño che corre verso livelli monstre, "Godzilla" per dirlo come loro, capace di generare catastrofi imprevedibili in tutto il mondo. Gli effetti sono già sotto gli occhi di tutti. In Indonesia incendi e aria irrespirabile. In India piogge monsoniche in calo. In America centrale siccità che brucia i raccolti. Rallentano persino i traffici nel canale di Panama. Il World food programme avverte: cinquanta milioni di persone rischiano la fame acuta.

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