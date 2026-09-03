El Niño sta assumendo "proporzioni gigantesche": l'allarme dall'Onu
Il fenomeno, secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, diventerà molto intenso e resterà attivo quasi certamente fino a febbraiodi Viviana Guglielmi
Il clima globale è ancora in pericolo. Il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres non usa mezzi termini: El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e la terra scivola in una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. Probabilmente, il fenomeno durerà fino a febbraio.