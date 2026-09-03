Lo dice il Segretario Generale Guterres

El Niño sta assumendo "proporzioni gigantesche": l'allarme dall'Onu

Il fenomeno, secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, diventerà molto intenso e resterà attivo quasi certamente fino a febbraio

di Viviana Guglielmi
03 Set 2026 - 18:16
01:36 
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Il clima globale è ancora in pericolo. Il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres non usa mezzi termini: El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e la terra scivola in una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi. Probabilmente, il fenomeno durerà fino a febbraio.

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