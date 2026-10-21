Acqua fino a 30 centimetri

El Niño colpisce il Perù: strade e case allagate

Le piogge torrenziali hanno causato gravi esondazioni e frane nel Nord sel Paese

21 Ott 2026 - 10:51
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