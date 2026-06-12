Arriva El Niño:"caldo estremo, alluvioni, siccità"e incendi

Caldo estremo, alluvioni, siccità e incendi. El Niño è arrivato e si sta intensificando rapidamente, preannunciandosi come uno degli eventi più forti e intensi mai registrati. Saranno inevitabili condizioni meteorologiche estreme e mortali per il pianeta con conseguenze sul clima, l'approvvigionamento alimentare e idrico e l'economia. L'allarme è arrivato dal Noaa, agenzia scientifica federale statunitense che monitora gli oceani, l'atmosfera e la salvaguardia degli ecosistemi marini. Potrebbe essere un anno record per le temperature, così come anche il 2027, hanno avvertito gli esperti.