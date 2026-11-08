Egitto, scontro tra due treni a Giza: morti e feriti

E' di quattro morti e 88 feriti il bilancio, ancora provvisorio, dello scontro tra due treni avvenuto nel distretto di El Ayyat del governatorato di Giza, in Egitto. Lo ha riferito il ministero della Salute egiziano. Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ordinato alle autorità statali di indagare per accertare il prima possibile le responsabilità dell'incidente e verificare eventuali negligenze. In un messaggio pubblicato su X, Al Sisi ha detto di seguire da vicino le conseguenze dell'incidente ferroviario, esprimendo le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e augurando una pronta guarigione ai feriti.